السجن 10 سنوات لتاجري مخدرات ضبطا بـ100 لفافة هيروين و16 كيس شابو

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط شخصان بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما. تم ضبط المدانين بحوزتهما 100 لفافة هيروين و 16 كيس شابو وسلاح أبيض بقصد الاتجار، وذلك في مركز أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية إلى استلام النقيب أحمد ثمرات وإسلام إبراهيم، مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، معلومات تفيد تورط "محمود.ح.ب" و "محمد.ع.ع" في تجارة المخدرات. قام المتهمان بتحويل مسكنهما وملحقاته إلى مكان لترويج نشاطهما غير المشروع.

بعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب أحمد ثمرات وإسلام إبراهيم قوة من الشرطة لاعتقال المتهمان وتفتيش مسكنهما. تمكنت القوة من ضبط المتهمان وبحوزتهما 100 لفافة هيروين و 16 كيس شابو كبير الحجم، بالإضافة إلى مطواة وميزان حساس ومبلغ 1200 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن مكافحة تجارة المخدرات تعد من أولويات الأجهزة الأمنية في مصر. وتأتي هذه العقوبات الصارمة كجزء من الجهود المستمرة لاحتواء انتشار المخدرات في المجتمع وحماية صحة وسلامة المواطنين.

يجب أن يعمل هذا الحكم كتحذير قوي لكل من يشتكون بأعمال غير قانونية ذات صلة بالمخدرات. سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي شخص يتورط في مثل هذه الأنشطة الإجرامية. التزام الجهات الأمنية بمكافحة المخدرات يعكس تصميمها على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.