المنيا: تحرير 79 محضراً تموينيا لأصحاب المخابز البلدية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، من تحرير 79 محضرا تموينيا مخالفا ، خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية ، نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين ، وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق و الأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، فى تقريره اليومي جهود المديرية ، في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملات التموينية ، عن ضبط 79 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 69 مخالفة تموينية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – سجلات).

وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات تجار تموينيين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح ، لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة ، أو الإحتكار ، أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.