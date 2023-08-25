وكيل شباب الشرقية يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بنادي غار حراء الرياضي

قام الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فى إطار جولات المتابعة المستمرة على الهيئات الشبابية والرياضية؛ بزيارة نادى غار حراء الرياضى بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق.

تابع عبد العظيم خلال زيارته، أعمال النادى وخطة تنفيذ الأنشطة، ومدى انتظام سير العمل وانتظام العاملين، وكان فى استقباله حاتم سعيد نجم نائب رئيس مجلس الادارة، والمدير التنفيذى والعاملين بالنادى.

شملت المتابعة (أعمال التطوير ورفع الكفاءة للملعب الخماسي- منطقة حديقة الطفل - صالة اللياقة البدنية - صالة الانشطة الرياضية) موجها بتكثيف الأنشطة والبرامج واستمرار أعمال النظافة داخل النادى والملعب، مع ضرورة استغلال المساحات الغير مستغلة بالنادى من خلال الطرح الاستثمارى، لتوفير مختلف الخدمات للأعضاء.