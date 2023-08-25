استخراج 468 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات بالمنيا

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، جهوده تجاه تعزيز دور المرأة وادماجها في خطط التنمية ، والتي تسعى الدولة إلي تنفيذها وإتاحة الفرصة لها للإستفادة من الخدمات المقدمة، وإستخراج البطاقات لغير القادرات .

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وفى هذا السياق، قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالاً لمشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك"

والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة ، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان ، لعدد 167 سيدة بقرية البرجاية بمركز المنيا، و147 سيدة بقرية الروبى بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، و154 سيدة بقرية كوم الزهير بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة.