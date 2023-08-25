قانون جديد يمنع حرق القرآن في الدنمارك

تناقش الحكومة الدنماركية، مشروع قانون يحظر حرق المصحف، بعد حالة الغضب التي عمت الدول الإسلامية بعد عمليات تدنيس نسخ القرآن المتكررة.

وذكرت فرانس برس، أن وزير العدل الدنماركي، أعلن أن القانون سوف يحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع الأمور التي تكتسي، أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما.

وأكد أن التشريع يهدف إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة، واصفا حرق نسخ من المصحف بأنه ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها.

ومن المقرر أن تدرج الدنمارك، إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي، مؤكدا أن هذا في صميم ما نقوم به ودافعه، لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة.

ولفت الوزير، إلى أن الدنمارك ستطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.