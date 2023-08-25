رئيس ملوى يبحث شكاوى المواطنين بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب

بحث اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا ، شكاوي المواطنين المتعلقة بأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب، وإمكانية فحص مياه الشرب بالمنازل بقرية جلال الغربية التابعة لمجلس قروى دروة .

وذلك لبيان مدى صلاحيتها، وبحضور عدد من أهالي القرية، موجهاً بسرعة أخذ عينات من المياه بالقرية ، بواسطة فنيين المعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا ، وإعداد تقرير عن صلاحية المياه ، حفاظاً على صحة المواطن ، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بالإهتمام بمشاكل المواطنين ، والإستجابة السريعة لطلباتهم وشكواهم وإيجاد الآليات لحلها ، وذلك بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في استقبال والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية ، وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن ، وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.