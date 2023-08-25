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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس ملوى يبحث شكاوى المواطنين بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا ، شكاوي المواطنين المتعلقة بأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب،  وإمكانية فحص مياه الشرب بالمنازل بقرية جلال الغربية التابعة لمجلس قروى دروة  .

 

وذلك لبيان مدى صلاحيتها، وبحضور عدد من أهالي القرية، موجهاً بسرعة أخذ عينات من المياه بالقرية ، بواسطة فنيين المعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا ، وإعداد تقرير عن صلاحية المياه ، حفاظاً على صحة المواطن ، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بالإهتمام بمشاكل المواطنين ، والإستجابة السريعة لطلباتهم وشكواهم وإيجاد الآليات لحلها ، وذلك بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكد رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في استقبال والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية ، وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن ، وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.