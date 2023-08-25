إستمرار منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا ، جهودها في فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية.

وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ففي مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، أشار عماد حسن رئيس المركز ، إلي استمرار منافذ مبادرة محاربة غلاء الأسعار بقرية صندفا فى توفير اللحوم بأسعار مخفضة ، حيث تم ذبح ٣ عجول وتتم أعمال الذبح والتوزيع ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وتحت إشراف الوحدة المحلية ، والطب البيطري ، والتموين، وتشمل المبادرة كذلك المواد الغذائية واللحوم البيضاء ، والخضروات ، والفواكه، مؤكدا، على التجهيز لفتح منافذ جديدة لبيع السلع الإستراتيجية بسعر الجملة.

وفي سياق متصل ، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ المركز بسعر ٢٥٠ جنيهًا للكيلو، مؤكدا على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة، كما أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، أن الوحدات القروية بالمركز تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهًا للكيلو، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

حيث تابع رئيس المركز ، منفذ بيع اللحوم النصف جملة، وبيع كيلو اللحوم ب 220 جنيه وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري