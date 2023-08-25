الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تير شتيجن مستمر مع برشلونة حتى عام 2028

تير شتيجن
تير شتيجن

أكد نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد حارسه الألماني أندريه تير شتيجن حتى عام 2028، ليستمر داخل صفوف البلوجرانا.

وأضاف نادي برشلونة الإسباني عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنه تم تجديد عقد شتيجن حتى عام 2028، ليستمر داخل صفوف الفريق الكتالوني لفترة جديدة.

أشارت التقارير الصحفية أن الحارس الألماني شتيجن وافق على تخفيض جزء كبير من راتبه لمساعدة نادي برشلونة في تسجيل اللاعبين وسط الأزمة الأقتصادية، وقانون اللعب المالي النظيف.

وشارك تير شتيجن مع برشلونة في 379 مباراة، وتلقت شباكه 368 هدف، وحافظ على نظافة شباك في 159 لقاء.
 

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