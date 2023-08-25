دوري روشن.. تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

تصدرت مباراة النصر والفتح محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع انطلاقها اليوم الجمعة في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

موعد مباراة النصر والفتح

ومن المقرر أن تنطلق صفارة مباراة النصر والفتح على أرضية ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت الدولي، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية ومصر والعراق وقطر والكويت، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

مباراة النصر والفتح..القنوات الناقلة

يتم بث مباراة النصر والفتح، عبر قناة SSC 1،وهي القناة الناقلة للدوري السعودي 2023/2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات.

تردد قناة SSC 1 على القمر الصناعي "عرب سات"

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والفتح

تشكيل الفتح أمام النصر

حراسة المرمى : ريني جاكوب.

خط الدفاع : جايسون دنيايير/ قاسم لاجامي/ عبد الله يوسف/ علي الزبيدي.

خط الوسط : بيتروس/ لوكاس زيلاريان/ سفيان بن دبكه/ كرستيان تيو.

خط الهجوم : فراس البريكان/ مراد باتنا

تشكيل النصر أمام الفتح

حراسة المرمى : العقيدي.

الدفاع : الغنام/ علي لاجامي/ تيليس/ العمري.

خط الوسط : بروزوفيتش/ عبد الله الخيبري/ سيكو فوفانا.

خط الهجوم : رونالدو/ تاليسكا/ ساديو ماني.

يذكر أن فريق النصر يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بدون نقاط، بينما يأتي فريق الفتح في المركز السادس ولديه 4 نقاط.

مباريات الدوري السعودي بالجولة الثالثة اليوم الجمعة

وفي نفس السياق يشهد اليوم الجمعة الموافق 25/8/2023 إقامة عدد من المباريات الهامة، بالدوري السعودي كالأتي:

يواجه فريق الفيحاء أمام فريق الحزم، في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

وتنطلق مباراة الشباب أمام ضمك، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

وتنطلق مباراة التعاون ضد أبها، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.