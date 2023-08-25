حملات للنظافة وصيانة المرافق العامة بمركز أبشواي في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، بتنفيذ عدة حملات للنظافة العامة ورفع المخلفات وصيانة المرافق العامة بشوارع المدينة وقرى المركز

جاء ذلك تحت إشراف المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، وبالتنسيق مع قسم الإشغالات ورؤساء الوحدات المحلية القروية، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري لقرى المركز.

وأوضح رئيس المركز أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بشوارع المدينة والقري، ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت الحملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات على جانبي الشوارع الرئيسية والفرعية، وري وتهذيب وغسيل الأشجار والبلدورات والأرصفة بالجزيرة الوسطي بشوارع المدينة، ونقل القمامة إلى المقالب العمومية المخصصة لها، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع ورفع الأتربة على جانبي الطرق الرئيسية.

إصلاح كسر مفاجيء بخط مياه الشرب بقرية العجميين

وتابع رئيس المركز أعمال التدخل السريع والصيانات الفورية للمرافق بدائرة المركز وكذلك الأعمال اليومية لمنظومة النظافة العامة، حيث تم عمل صيانة فورية لكسر مفاجيء بخط مياه الشرب الرئيسي قطر 4 بوصة بقرية شربا التابعة للوحدة المحلية بقرية العجميين بالتعاون مع مرفق مياه الشرب بمركز أبشواي.

ووجه رئيس مركز ومدينة أبشواي معدات الوحدة المحلية ( جليدر مجلس المدينة ) لمسح وتمهيد الطرق الترابية وإزالة الأتربة من جانبي الطريق بالوحدة المحلية بقرية النصارية وطريق طبهار المناشي، والطرق الرئيسية بالوحدات المحلية بقرى العجميين والنزلة وشملت تمهيد الطرق والشوارع الداخلية ومداخل القرى وكذا الطرق التي تربط بين القرى وبعضها، بالإضافة إلى متابعة أعمال الجمع السكني للقمامة ونقلها أولا بأول إلي المقالب العمومية المخصصة لها، وذلك تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية القروية.

وتابع رئيس مركز ومدينة أبشواي أعمال رفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال سيارة المكبس لتفريغ صناديق القمامة، موجها بتكثيف حملات النظافة بمنطقة الميادين ومحيط المدارس والمنشآت الحكومية.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف على قسم الإشغالات والمتابعة الميدانية.