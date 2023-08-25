قافلة تنموية من جامعة الزقازيق لقرية منشأة صهبره

تابعت الدكتور جيهان يسري، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غدا السبت، لقرية منشأة صهبره مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تنظيم القافلة يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث اطمأنت على تواجد الأطباء في ١٤ تخصص طبيا.

وسيشارك في القافلة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.