مصرع شخصين وإصابة 2 فى انقلاب سيارة شمال البحر الأحمر

أصيب شخصين ومصرع شخصين فى حادث مروع اثر انقلاب سيارة ملاكى عند الكيلو 90 على طريق الغردقة - رأس غارب

وأكد مدير أمن البحر الأحمر، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى اختلال في عجلة القيادة بيد السائق،تسبب في فقدان السائق للسيطرة على السيارة، ما أدى في النهاية إلى انقلابها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن الحادث أودى بحياة كل من الشاب «كرولس»، البالغ من العمر 19 عامًا، و«مريم»، البالغة من العمر 38 عامًا، كما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم