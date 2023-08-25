استمرار الحملات التموينية والبيطرية على أسواق قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك ، واصلت الدفع بحملات دورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء.

أورد المحافظ، أن هذه الحملات للضرب بيد من حديد على المخالفين ، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين .

تحرير 7 محاضر

وأضاف المحافظ، أن الحملة التى شنتها المديرية بمركزيّ قنا و أبوتشت نجحت فى تحرير ٧ محاضر مخالفة بإجمالي كميات مضبوطة بلغت ٨٥ كجم ، دواجن ومصنعات لحوم وكبدة مجمدة مجهولة المصدر ولحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية منها لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي.

و تم التحفظ على الكميات المضبوطة و إحالة المخالفين الى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم .

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ان المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.