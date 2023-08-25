منتخب لاتفيا يحقق فوزا عريضا على لبنان في بطولة العالم

حقق منتخب لاتفيا لكرة السلة فوزا عريضا على نظيره اللبناني بنتيجة ١٠٩ / ٧٠ في المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاح مباريات المجموعة في بطولة العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الفلبين واليابان واندونيسيا .

جاءت المباراة من جانب واحد تقريبا ونجح خلالها منتخب لاتفيا في التقدم طوال احداثها وكان لاعبوه اصحاب الغلبة هجوما ودفاعا فيما ظهر منتخب لبنان بأداء هزيل للغاية يضع المثير من علامات الاستفهام امام استعدادات منتخب الأرز لخوض النهائيات العالمية بعد غياب طويل .

جاءت نتيجة أشواط المباراة الاربعة لمصلحة منتخب لاتفيا بنتيجة ٢٧ / ١٧ في الربع الاول و ٢٨ / ١٣ في الربع الثاني و ٢٧ / ١٨ في الربع الثالث و ٢٧ / ٢٢ في الربع الرابع لتكون النتيجة النهائية للمباراة ١٠٩ / ٧٠ لمصلحة منتخب لاتفيا .

وكان أبرز هدافي المباراة من منتخب لاتفيا دارس بيتريناس برصيد ٢٠ نقطة انا هداف منتخب لبنان فكان سيرجيو درويش برصيد ١٩ نقطة .

يذكر ان المجموعة تضم الى جانب منتخبي لاتفيا ولبنان كل من منتخب فرنسا ومنتخب كندا وهما المرشحين للتأهل في صدارة المجموعة وسيلتقيان في أولى مبارياتهما في تمام الرابعة والنصف من عصر اليوم ( الجمعة ) .