مصيف جمصة كامل العدد

شهدت شواطئ جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا من المواطنين خاصة زوار رحلات اليوم الواحد.

وتوافد عدد كبير من محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة على شواطئ مدينة جمصة للهروب من حرارة الجو الشديد وذلك لهدوء شواطئها المعروفة بالجودة العالية، ونعومة رماله، ومياهها الصافية، وانخفاض نسبة الرطوبة فيها، وهو شاطئ عام مفتوح لكل المواطنين.

عبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ومارسوا الكثير من الألعاب على الشاطئ، واستمتعوا بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد وجه رئيس مركز ومدينة جمصة بالاهتمام برفع كفاءة الشواطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة السياحية والعمل على التطوير الدائم لاستقبال المصيفين خلال فصل الصيف.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وفى إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة، رئيس مدينة جمصة بالاستمرار فى أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة.

وأوضح رئيس مدينة جمصة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تمت متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة وإزالة الرمال وعمل مسح شامل للشوارع الرئيسية والفرعية للمدينه ومنطقة الشيخ زايد وتنظيف البيلاج والشاطى ومنطقة 15 مايو من خلال فريق العمل التنفيذى لرئاسة المدينة كما تم متابعة اعمال سيارات كسح مياة الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو وكذا أعمال رش المبيدات للمقاومة الأرضية للقضاء على الحشرات ببلاعات الصرف الصحى وصناديق القمامة.

ومتابعة أعمال الزراعة والبساتين قام فريق عمل جهاز 15 مايو بتهذيب المساحات الخضراء وريها بالشوارع الرئيسية وزراعتها لتجميلها بالشكل اللائق برئاسة مدينة جمصة، كما تمت متابعة مواقف المواصلات لمتابعة انتظام العمل وبها الرقابة للالتزام خطوط السير والكارته المجمعة ومنع أى زيادة متوقعة فى وسائل المواصلات.