مونتينجرو تسحق المكسيك و تؤكد تهديدها للفراعنة

في مباراة من جانب واحد ، سحق منتخب مونتينجرو لكرة السلة نظيره منتخب المكسيك بنتيجة ٩١ / ٧١ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم الى جانب المنتخبين كل من مصر و ليتوانيا .

قدم منتخب مونتينجرو عرصا قويا أكد من خلاله انه سيكون عقبة صعبة للغاية امام المنتخب المصري في ظل المنافسة المتوقعة بين المنتخبين على التأهل للدور الثاني للبطولة باعتبار توقع صدارة منتخب ليتوانيا الاكثر خبرة للمجموعة .

جاء الربع الاول متكافئا بين المنتخبين حيث نجح منتخب المكسيك في الخروج متعادلا بنتيجة ١٩ / ١٩ الا انه في الربع الثاني سيطر منتخب مونتينجرو على المباراة و نجح في انهائه لمصلحته بنتيجة ٢٩ / ٢٠ لينهي الشوط الاول لمصلحته ٤٨ / ٣٩ .

في الربع الثالث ظل التفوق لمنتخب مونتينجرو الذي وسع الفارق الى ٢١ نقطة حيث أنهى الربع الثالث متقدما ٧١ / ٥٢ ثم أنهى المباراة ٩١ / ٧١ .

وكان افضل هدافي المباراة لاعب مونتينجرو نيكولا فوسيفيتش برصيد ٢٧ نقطة بينما كان أبرز هداف لمنتخب المكسيك فابيان جيمس برصيد ١٢ نقطة .

هذا وستلتقي مصر مع ليتوانيا في نفس المجموعة في تمام الثالثة والنصف عصرا .