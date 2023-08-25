مزارع المانجو تفتح أبوابها للسياحة البيئية بالإسماعيلية

عقب انتهاء فاعليات مهرجان المانجو بالاسماعيليه في نسخته الثانية اطلقت حدائق المانجو بالاسماعيلية مبادرات لاستقبال الزائرين من المحافظات الاخرى واعداد برنامج سياحي لهم داخل حدائق المانجو وتناول طعام الافطار .كما اتاحت للزائرين فرصة قطف ثمار المانجو من الاشجار وشراءها بسعر مخفض .في خطوة جادة للترويج للمدينة ومحصولها الذي يحظى بشهرة عالمية .



حيث يمكن للاسرة والاصدقاء تناول طعام الافطار الفلاحي بين احضان اشجار المانجو واحتساء عصير المانجو وتناول الاصناف المختلفة من المانجو .





يبدأ البرنامج اليومي في التاسعة صباحا ويستمر حتى ساعات حيث يبدأ استقبال الضيف بالقهوة العربي ثم الفطار مباشرة أوبن بوفيه لبن بقري طازج من مزارعنا حيث الفطير المشلتت بالسمنه البلدي يسوي أمام الضيف وعسل أبيض من مناحل مزارعنا وعسل أسود بالطحينة وبيض بلدي بالسمن البلدي مقلي علي الخشب وجبنة قديمة وجبنة قريش بزيت الزيتون وعيش صاج يطهي أمام الضيف حيث البطاطس والفلفل والباذنجان المقلي علي الخشب والباذنجان المكدوس في زيت الزيتون وجميع الخضروات طماطم خيار فلفل جرجير والمشروبات شاي بالنعناع علي الفحم وقهوه تركي وقهوة عربي ومياه معدني حيث المغادرة الساعة الثانية ظهرًا.





ويقول احمد شجيع صاحب مزرعة شجيع بالاسماعيليه ومطلق المبادرة

"لاول مره يزور الإسماعيلية 31 بعثة دبلوماسية ممثلين في سفراء وقنصليات من مختلف أنحاء ألعالم في مهرجان المانجو بمدينة السحر والجمال "

واضاف اعتقد أن موسم المانجو في الإسماعيلية سيكون خلال الخمس سنوات القادمة من أهم 10 مزارت في مصر لذلك يجب إن نستعد لظاهرة سياحة المانجو التي أعتقد ستضع مدينة الاسماعيلية على خريطة السياحة العالمية في وقت قريب جدًا .وسيكون الريف المصري ضمن أهم وافضل سياحة ريفية في العالم قبل 2030.





وأشار أن البرنامج الذي تم وضعه لجذب الزوار يتضمن جولة لحصاد المانجو 1 كيلو لكل فرد. وصيد السمك من بحيرة طبيعية. وصنع فطير مشلتت. وكذلك صنع عيش بدوي ( صاج ). و ركوب حمار المزرعة ( زيكو ).كما يتم تنظيم مباراة للزائرين على ملعب كره الطائرة.وهناك فرصة متاحة للزائرين لحلب الأبقار. وركوب الخيل .والإقامة في خيمة مكيفة طوال ساعات الظهيرة.

واضاف أن هذا النوع من السياحة لاقى إقبالا من المصريين والعرب والأجانب

وقامت محافظة الإسماعيلية الاسبوع الماضي مهرجان المانجو في نسخته الثانية بحضور العشرات من البعثات الدبلوماسية وتضمن برنامج المهرجان احتفالات فنية واستعراضات بالإضافة لتنظيم سوق مفتوح لبيع المانجو في حدائق الاسماعيليه.