افتتاح  تصفيات دوري ابطال افريقيا للأندية النسائية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ، تصفيات اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال افريقيا للأندية النسائية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 الي 30 اغسطس الجاري .

ورحب محافظ الاسكندرية بجميع الحضور والفرق المشاركة في البطولة متمنيا التوفيق لهم والاستمتاع بأجواء مدينة الاسكندرية وزيارة معالمها.

شهد الافتتاح جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، و عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال افريقيا و محمود الهماني سكرتير عام شمال افريقيا والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

هذا ويشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة "ممثل مصر"، الجمعية النسائية بسوسة "ممثل تونس"، افاق جليزان "ممثل الجزائر"، سبورتينج كازابلانكا "ممثل المغرب".

من جانب اخر افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، ملتقي الشباب للتوظيف "مشروع شباب المستقبل بالإسكندرية"، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

قال اللواء الشريف المحافظ أن ملتقى اليوم هو ترجمة على أرض الواقع لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، والاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين، خاصة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحافظ أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر ٢٠٣٠ فقد حرصت محافظة الإسكندرية علي تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات الملتقيات التوظيف التي تواكب التطورات المستمرة في مجال التكنولوجية، وتعزيز الإبتكار، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في كافة المجالات.

وتوجة محافظ الإسكندرية بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهود الوزراة المستمرة في إقامة ملتقيات التوظيف وصقل مهارات شبابنا الواعدة، كما توجه بالشكر إلى جميع الشركات والقطاعات المشاركة في هذا الملتقى.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الإسكندرية برفقة وزير الشباب والرياضة أجنحة الشركات المشاركة بالملتقي، وعددهم ٣٠ شركة، توفر من خلالها أكثر من ٧٠٠ فرصة عمل. جاء ذلك بحضور ايريك مدير منظمة التعاون الدولي بالقاهرة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضه، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزة ثان واعضاء مجلسي النواب والشيوخ.