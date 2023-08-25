غياب سداسي باريس سان جيرمان قبل مباراة لانس

أكد نادي باريس سان جيرمان إصابة مهاجمه البرتغالي جونزالو راموس قبل اللقاء المرتقب ضد لانس المقرر له غدا السبت في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.



أكد باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي أن إصابة راموس عباراة عن إجهاد عضلي، ما حرمه من المشاركة في التدريبات الجماعية.



وتابع البيان أن اللاعب راموس قام بتدريبات بشكل منفرد، لكن لم يحسم مدى جاهزيته لخوض المباراة أو مدة تعافيه.



وواصل أن النادي العاصمي أعلن عن قائمة إصابات الفريق الفرنسي، والتي تشهد تواجد كل من خوان بيرنات، لي كانج إن، و برسنيل كيمبيمبي، نوردي موكيلي ونونو مينديس.

وكان باريس سان جيرمان تعاقد مع جونزالو راموس قادما من صفوف بنفيكا.

