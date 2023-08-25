ضبط 530 طربة حشيش بـ 3 ملايين جنيه بحوزة شخص في الدقي

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 530 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 مليون جنيه بالجيزة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة الدقي، وبحوزته 530 طربة لمخدر الحشيش وزنت 53 كيلوجراما، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 3.710 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 182 ألف قرص ترامادول بقيمة 18 مليون جنيه



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 182 ألف قرص عقار مخدر من مادة الترامادول مقدرين بمبلغ 18 مليون جنية بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إتجار اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبالتفتيش عُثر على عدد 182،000 قرص لعقار ترامادول المخدر.



وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، واستخدامهما للسيارتين في النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 18،200،000 جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

ضبط أدمن صفحة روج لبيع العقاقير المخدرة في المرج



تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (990 قرص "كيميريكا 300) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.