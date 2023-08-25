روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني: لن أستقيل من منصبي !

على عكس التوقعات..رفض لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إمكانية استقالته من منصبه، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهته له بعد سلوكه مع لاعبات المنتخب الإسباني في نهائي مونديال السيدات.



ووضع روبياليس تحت نار الانتقادات بعد تقبيله جينيفر هيرموسو بعد تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات، للمرة الأولى في تاريخهم على حساب نظيره الإنجليزي.

يأتي ذلك بعدما أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن روبياليس سيقدم باستقالة اليوم الجمعة خلال الاجتماع العام غير العادي للاتحاد.



أضاف روبياليس خلال الاجتماع العام غير العادي لاتحاده: أنا .. لن أستقيل!.. لن أستقيل!.. لن أستقيل!.. لن أستقيل!.. لن أستقيل!".



وتابع: إذا كنتم تعتقدون أنني يجب علي الاستقالة، فأنا لن أستقيل.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن يوم أمس الخميس، فتح تحقيق من جانب اللجنة التأديبية مع روبياليس، بعدما آثار تقبيله لهيرموسو انتقادات الجميع بشكل لاذع.

