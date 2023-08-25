الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بكين تطالب واشنطن بوقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان

وزير الدفاع الصيني
وزير الدفاع الصيني

 

حثت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، ووقف تعزيز العلاقات العسكرية مع الجزيرة.

 

وكثفت بكين -التي تطالب بالسيادة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي- ضغوطها العسكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية لتأكيد تلك المطالب، وهو ما ترفضه تايبيه بشدة.

الولايات المتحدة

وكانت الولايات المتحدة، قد وافقت الأربعاء الماضي، على صفقة أسلحة محتملة لتايوان بقيمة 500 مليون دولار، تضم أنظمة مسح وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات "F-16"، ومعدات أخرى.

 

وقالت وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الصفقة المقترحة تدعم ولا تغير التوازن العسكري في المنطقة، وأثارت الخطوة غضب بكين التي طلبت مرارًا من واشنطن وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، ويجب أن تحصل الصفقة على الموافقة النهائية من الكونجرس الأمريكي.

 

جاء ذلك في خبر مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية. 

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