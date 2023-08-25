الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مصر تدعم مزارع القمح عبر إعلان أسعار ضمان مجزية

القمح
القمح

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تدعم  مزارع  القمح عبر إعلان أسعار ضمان مجزية، ويمكن زيادتها طبقًا لأسعار السوق العالمية، متابعا أن تطبيق دورة القمح أمر في غاية الأهمية في إطار تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية وإعلان أسعار الضمان. 

 

دورة القمح 

وأضاف الدكتور أشرف كمال، في مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن تطبيق الدورة الزراعية يعني نظاما محددا في تعاقب المحاصيل، بحيث تكون المساحة المزروعة معروفة سلفًا، وبالتالي يساعد في رسم السياسة الزراعية بشكل كبير.

 

وتابع: أتوقع أن تزيد المساحة المزروعة من القمح هذا العام عن ثلاث ملايين فدان، طبقًا لما إضافته من مساحات في إطار المشروعات القومية الكبرى، إذ إننا شهدنا افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لموسم حصاد القمح في شرق العوينات، ذلك مع تطبيق الدورة الزراعية كنظام لتعاقب المحاصيل، ثم تعميمه على باقية المحاصيل الاستراتيجية التي تم إعلان أسعار ضمان لها وهي فول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية البيضاء والصفراء.

 

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن هذا العام سيتم تغطية 100% من المساحة من التقاوي المعتمدة التي ينتجها مركز البحوث الزراعية، إذ إننا منذ عامين كنا ننتج فقط 30% من التقاوي المعتمدة، والعام الماضي شهدنا إنتاج 70%.
 

مواد متعلقة

غلق باب التقدم لورش مهرجان المسرح التجريبي.. اليوم

الخضروات و الفاكهة تشعل اسواق اسيوط اليوم الجمعة ٢٥_٨_٢٠٢٣

محافظ الشرقية يعلن انتهاء موسم توريد القمح بنسبة نجاح 100.12 %

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

الإثنين.. آخر أيام توريد القمح من المزارعين بسوهاج

تغطية 70% من احتياجات التقاوي المعتمدة من القمح العام الجاري