قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تدعم مزارع القمح عبر إعلان أسعار ضمان مجزية، ويمكن زيادتها طبقًا لأسعار السوق العالمية، متابعا أن تطبيق دورة القمح أمر في غاية الأهمية في إطار تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية وإعلان أسعار الضمان.

دورة القمح

وأضاف الدكتور أشرف كمال، في مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن تطبيق الدورة الزراعية يعني نظاما محددا في تعاقب المحاصيل، بحيث تكون المساحة المزروعة معروفة سلفًا، وبالتالي يساعد في رسم السياسة الزراعية بشكل كبير.

وتابع: أتوقع أن تزيد المساحة المزروعة من القمح هذا العام عن ثلاث ملايين فدان، طبقًا لما إضافته من مساحات في إطار المشروعات القومية الكبرى، إذ إننا شهدنا افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لموسم حصاد القمح في شرق العوينات، ذلك مع تطبيق الدورة الزراعية كنظام لتعاقب المحاصيل، ثم تعميمه على باقية المحاصيل الاستراتيجية التي تم إعلان أسعار ضمان لها وهي فول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية البيضاء والصفراء.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن هذا العام سيتم تغطية 100% من المساحة من التقاوي المعتمدة التي ينتجها مركز البحوث الزراعية، إذ إننا منذ عامين كنا ننتج فقط 30% من التقاوي المعتمدة، والعام الماضي شهدنا إنتاج 70%.

