الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ننشر فعاليات مبادرة " قيمنا من تراثنا" بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

واصلت الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، تنفيذ فعاليات المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية بمركزي شباب ، ( تلة -  البرجاية ) بمحافظة المنيا ، فى نسختها السادسة ، تحت شعار " قيمنا من تراثنا " 

 

 

وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وتضمنت الفعاليات ورش عمل متنوعة شملت ، حتمية الأخلاق والقيم للفرد ، هل يمكن التدريب على الأخلاق ، الصحبة الصالحة ، القدوة الحسنة  ، الحث على العديد من القيم منها بر الوالدين ، بر الوالدين سبب لدخول الجنة ، الإهتمام ببناء الإنسان المصري وخاصة مرحلة النشء ، الأخلاق والقيم مناعة حقيقية لأي ظواهر سلبية تطرأ على النشء والشباب ، الاخلاق اما بالطبع او التطبع .

 

 

بالإضافة،  إلى  عرض لبعض القيم مثل قيم ( السلام ،الصدق ،التسامح ، المحبة، الإحترام ، النظام  ، العلم ، الرحمة ، التواضع، التعاون، احترام الاخر  ، القدوة الحسنة وكيف نقتدى بها، امانة الكلمة ، من أين يأخذ النشء والشباب المعلومة الدينية وكذالك الفتوى ، عدم التنمر ورفض الأديان السماوية لهذا السلوك.

 

 

وقد حاضر  فعاليات وورش العمل،  الدكتور ابراهيم محمد من علماء الازهر الشريف ، و الدكتور عماد مهدى عضو اتحاد الآثريين . والجدير بالذكر،  ان تنفيذ البرنامج  هذا العام استهدف قرى حياة كريمة ، انطلاقا من اهتمام القيادة المصرية ببناء الإنسان المصري. 

 

 

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشرف الدكتورة  سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة  محسن عمر ، منسق اعلامى الإدارة عبير حسان.