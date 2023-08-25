ننشر فعاليات مبادرة " قيمنا من تراثنا" بالمنيا

واصلت الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، تنفيذ فعاليات المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية بمركزي شباب ، ( تلة - البرجاية ) بمحافظة المنيا ، فى نسختها السادسة ، تحت شعار " قيمنا من تراثنا "

وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وتضمنت الفعاليات ورش عمل متنوعة شملت ، حتمية الأخلاق والقيم للفرد ، هل يمكن التدريب على الأخلاق ، الصحبة الصالحة ، القدوة الحسنة ، الحث على العديد من القيم منها بر الوالدين ، بر الوالدين سبب لدخول الجنة ، الإهتمام ببناء الإنسان المصري وخاصة مرحلة النشء ، الأخلاق والقيم مناعة حقيقية لأي ظواهر سلبية تطرأ على النشء والشباب ، الاخلاق اما بالطبع او التطبع .

بالإضافة، إلى عرض لبعض القيم مثل قيم ( السلام ،الصدق ،التسامح ، المحبة، الإحترام ، النظام ، العلم ، الرحمة ، التواضع، التعاون، احترام الاخر ، القدوة الحسنة وكيف نقتدى بها، امانة الكلمة ، من أين يأخذ النشء والشباب المعلومة الدينية وكذالك الفتوى ، عدم التنمر ورفض الأديان السماوية لهذا السلوك.

وقد حاضر فعاليات وورش العمل، الدكتور ابراهيم محمد من علماء الازهر الشريف ، و الدكتور عماد مهدى عضو اتحاد الآثريين . والجدير بالذكر، ان تنفيذ البرنامج هذا العام استهدف قرى حياة كريمة ، انطلاقا من اهتمام القيادة المصرية ببناء الإنسان المصري.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشرف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة محسن عمر ، منسق اعلامى الإدارة عبير حسان.