تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو

يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، والتي تجمع بينهما على ملعب بالايدوس.



من المفترض أن يشارك كيبا حارس ريال مدريد المعار من صفوف تشيلسي حتى نهاية الموسم، أساسيا في مباراة سيلتا فيجو، بالإضافة لمشاركة الكرواتي لوكا مودريتش بشكل أساسي.



ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ديفيد ألابا، فران جارسيا

الوسط: تشواميني، كامافينجا، مودريتش

في الهجوم: جود بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور

ويعتلي فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل سيلتا فيجو في المركز السادس عشر ويملك نقطة وحيدة.