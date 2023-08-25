ندوة لتمية الثقافة المالية في مكتبة المستقبل غداً

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، انه في اطار استراتيجية الجمعية في نشر الثقافة في شتى المجالات، تستضيف مكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة ندوة توعية مالية لرفع مستوى الوعي بأهمية تعزيز الثقافة المالية ودعم مهارة إدارة الأموال بين أفراد المجتمع ، وذلك في الساعة العاشرة من صباح غد السبت.

تناقش اطروحات آلية تنفيذ قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بتعديلات بعض احكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والخاصة بضريبة توزيعات الارباح والضريبة الراس مالية على بيع الاسهم والحصص.

وكذلك آلية انهاء منازعات التحاسب الضريبي للمنشأة والشركات التي رقم اعمالها في حدود ١٠ مليون جنيه، وتستضيف الندوة كل من : رجب محروس ،مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، محمد حسن القطان المستشار الضريبي بمنظمة الامم المتحد.