الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ندوة لتمية الثقافة المالية في مكتبة المستقبل غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، انه في اطار استراتيجية الجمعية في نشر الثقافة في شتى المجالات، تستضيف مكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة ندوة توعية مالية لرفع مستوى الوعي بأهمية تعزيز الثقافة المالية ودعم مهارة إدارة الأموال بين أفراد المجتمع ، وذلك في الساعة العاشرة من صباح غد السبت.

 

تناقش اطروحات آلية  تنفيذ قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بتعديلات بعض احكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥  والخاصة بضريبة توزيعات الارباح والضريبة الراس مالية على بيع الاسهم والحصص.

 

وكذلك  آلية انهاء منازعات التحاسب الضريبي للمنشأة والشركات التي رقم اعمالها في حدود ١٠ مليون جنيه، وتستضيف الندوة  كل من : رجب محروس ،مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، محمد حسن القطان المستشار الضريبي بمنظمة الامم المتحد.

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