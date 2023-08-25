الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسراب السلطعون المفترس تهدد أطباق البحر الإيطالية| شاهد

السلطعون المفترس
السلطعون المفترس

أسراب السلطعون المفترس تهدد أطباق البحر الإيطالية، مع زيادة مرعبة في أعداد أنواع السلطعون المفترس، والذي ينقض على كميات هائلة من ثعابين الماء والمحار ، ولا يترك شيئا أمامه .

السلطعون المفترس

ويعيث السلطعون المفترس، فسادا في أي شباك صيد يقابلها ، ودق الصيادون ناقوس الخطر في إطاليا، تدخلت الحكومة الإيطالية على أثره ، ورصدت مبالغ وصلت لــ 3 ملايين دولار لمحاربة غزو السلطعون المفترس.

السلطعون المفترس

وتبدو نتائج وجهود مكافحة السلطعون المفترس مبهرة لدى الصيادون، وخطرة فكرة عجيبة ، وهي بدلا من مواجهة السلطعون المفترس، جعله وجبة شهية انطلاق من سلوك قديم ، يعود إلى قرون يعتمد على فلسفة أنه في حال لم تستطع التغلب على السلطعون فلتأكله . 

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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