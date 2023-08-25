خالد جلال: التدريب في مصر بالعلاقات وصفقاتي أثبتت نجاحها

أكد خالد جلال ، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي ، أن التدريب في مصر بالعلاقات في المقام الأول وليس بالكفاءة فقط.

وأشار خالد جلال في تصريحات تليفزيونية إلى أن بعض الوكلاء غاضبون منه أثناء فترة قيادته للبنك الأهلي لأنه كان بعيداً عن قصة التعاقدات التي كانت موكلة لمدير التعاقدات حماده هاشم.

وأضاف جلال أنه رفض قيادة غزل المحلة قبل نهاية الدوري في الموسم الماضي لأن الفريق كان متراجعاً بشدة ومستمر في التراجع وهو ما يجعله يرفض المهمة.

وأوضح أنه يتمهل ويدرس العروض قبل قبول أي مهمة مؤكداً أن خطوته القادمة ستكون بعد دراسة.

وعن التعاقد مع محمد أبوجبل في صفوف البنك الأهلي ، أشار إلى أنه تمسك بالصفقة لثقته في قدرات الحارس وبالفعل كسب الرهان مع عودة الحارس للمنتخب الوطني.

وأكمل أن صفقاته مع الزمالك أثبتت نجاحها حين عمل مديراً فنياً لفترة مؤقتة وتحديداً إمام عاشور الذي أصر على ضمه من حرس الحدود.