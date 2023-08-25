الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنتظام حركة سير القطارات والمركبات على طرق  المنيا

قطارات المنيا
قطارات المنيا

إنتظمت حركة سير القطارات الطالع والنازل ( القاهرة - أسوان )بمحطات سكك حديد المنيا ، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 ، وكذلك سير المركبات على الطرق السريعة والصحراوية والداخلية بمحافظة المنيا، دون رصد أي شكاوى من المواطنين.

 

هذا وتشن إدارة مرور محافظة المنيا ، على مدار اليوم حملات مكبرة بالكمائن  والحصول على عينات عشوائية وإجراء تحاليل المواد المخدرة لقائدي مركبات ( الأجرة والنقل الثقيل ) ، وكذلك مراقبة السرعة بالرادار على الطرق السريعة والصحراوية  بالمنيا ، حفاظا على ارواح المواطنين والمركبات .

 

وتشهد ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي –  الطريق الزراعي القاهرة – أسوان )، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 ، بمحافظة المنيا ، إنتظاما وسيولة مرورية  للمركبات بمختلف انواعها ( أجرة – نقل – ملاكي ) ، على الطرق السريعة ، والخطوط الداخلية .

 

كما  تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا ، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار ، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق ، وكذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية ، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس ) دون تأخير في المواعيد المحددة من قبل هيئة السكك الحديدية 

 

 

و رصد تقرير الوفد ،  الطرق الداخلية بالمراكز والمدن ، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة ، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا ، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة ، ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات ، وتوفر إشتراطات الآمان ، داخل المركبات ، والحمولة المقررة ، كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية، وخطوط السير، وإنتظام عمل الإشارات الإليكترونية لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع المنيا .

 

هذا بخلاف فحص عشوائي لقائدي المركبات ، ( النقل الثقيل – الأجرة ) للمخدرات ، وذلك حماية للمواطنين والمركبات ، من خطورة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية .