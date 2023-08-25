إنتظام حركة سير القطارات والمركبات على طرق  المنيا

إنتظمت حركة سير القطارات الطالع والنازل ( القاهرة - أسوان )بمحطات سكك حديد المنيا ، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 ، وكذلك سير المركبات على الطرق السريعة والصحراوية والداخلية بمحافظة المنيا، دون رصد أي شكاوى من المواطنين.

هذا وتشن إدارة مرور محافظة المنيا ، على مدار اليوم حملات مكبرة بالكمائن والحصول على عينات عشوائية وإجراء تحاليل المواد المخدرة لقائدي مركبات ( الأجرة والنقل الثقيل ) ، وكذلك مراقبة السرعة بالرادار على الطرق السريعة والصحراوية بالمنيا ، حفاظا على ارواح المواطنين والمركبات .

وتشهد ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – الطريق الزراعي القاهرة – أسوان )، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 ، بمحافظة المنيا ، إنتظاما وسيولة مرورية للمركبات بمختلف انواعها ( أجرة – نقل – ملاكي ) ، على الطرق السريعة ، والخطوط الداخلية .

كما تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا ، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار ، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق ، وكذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية ، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس ) دون تأخير في المواعيد المحددة من قبل هيئة السكك الحديدية

و رصد تقرير الوفد ، الطرق الداخلية بالمراكز والمدن ، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة ، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا ، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة ، ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات ، وتوفر إشتراطات الآمان ، داخل المركبات ، والحمولة المقررة ، كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية، وخطوط السير، وإنتظام عمل الإشارات الإليكترونية لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع المنيا .

هذا بخلاف فحص عشوائي لقائدي المركبات ، ( النقل الثقيل – الأجرة ) للمخدرات ، وذلك حماية للمواطنين والمركبات ، من خطورة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية .