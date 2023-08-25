دورة تدريبية بزراعة الشرقية عن برنامج حصر المساحات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

عقدت مديرية الشؤون الزراعية بمحافظة الشرقية، الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج حصر المساحات بالمحاصيل المختلفة وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الخبي، مركز البحوث والتدريب الارز فى سخا والمسئول عن التدريب بمحافظة الشرقية ورئيس الفريق العلمى لمحصول الارز بالشرقية، وذلك بحضور عدد من المهندسين الزراعيين بالادارات الزراعية بمراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبرعاية المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة.

وخلال فاعليات التدريب، تم الحديث عن حصر المحاصيل المختلفة فى الموسم الصيفى، والمتمثلة فى محصول الأرز، والذرة الشامية، والقطن.