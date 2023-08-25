الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق " طور سيناء - شرم الشيخ "

 

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى ركاب قادم من  القاهره لمدينة شرم الشيخ .
تلقي اللواء محمد كامل العناني مدير  امن جنوب سيناء بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص  نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة مما ادي لانقلاب السيارة عدة مرات وسقوط الركاب علي الطريق .
واسفر الحادث عن مصرع  3اشخاص وإصابة 6

وقال شهود عيان إن تأخر وصول  الإسعاف لموقع الحادث ادي لحدوث وفيات  ومضاعفات  في الإصابات 
وقد تم نقل المصابين لمستشفى شرم  الشيخ  الدولي لتلقي العلاج .
ونقل الجثامين لثلاجة مستشفي شرم الشيخ الدولي .
وقد تم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .