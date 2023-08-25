مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق " طور سيناء - شرم الشيخ "
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى ركاب قادم من القاهره لمدينة شرم الشيخ .
تلقي اللواء محمد كامل العناني مدير امن جنوب سيناء بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة مما ادي لانقلاب السيارة عدة مرات وسقوط الركاب علي الطريق .
واسفر الحادث عن مصرع 3اشخاص وإصابة 6
وقال شهود عيان إن تأخر وصول الإسعاف لموقع الحادث ادي لحدوث وفيات ومضاعفات في الإصابات
وقد تم نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج .
ونقل الجثامين لثلاجة مستشفي شرم الشيخ الدولي .
وقد تم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .