مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق " طور سيناء - شرم الشيخ "

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى ركاب قادم من القاهره لمدينة شرم الشيخ .

تلقي اللواء محمد كامل العناني مدير امن جنوب سيناء بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة مما ادي لانقلاب السيارة عدة مرات وسقوط الركاب علي الطريق .

واسفر الحادث عن مصرع 3اشخاص وإصابة 6

وقال شهود عيان إن تأخر وصول الإسعاف لموقع الحادث ادي لحدوث وفيات ومضاعفات في الإصابات

وقد تم نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج .

ونقل الجثامين لثلاجة مستشفي شرم الشيخ الدولي .

وقد تم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .