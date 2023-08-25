الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لجنة المرأة تعقد لقاء تشاوريًا بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات

فاطمة الزهراء غنيم
فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة

عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة مقررتها فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، وبالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات، لقاءً تشاوريًا عن الحقوق والمعوقات التي تواجه المحامية في مجال عملها.

عقد اللقاء أمس الخميس، بفندق سفير بالدقي، بحضور محاميات من  القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الجيزة وطنطا والمنيا وأسوان.

وأسفر اللقاء عن بعض التوصيات التي تتضمن الحلول المطلوبة والأعمال  التي تساعد على تذليل العقبات التى تواجه المحاميات أثناء آداء عملهن.


وتطرق اللقاء إلى وجود مقترح بمناقشة مدونة السلوك المهني لتفعيلها.

وانتهت مناقشات اللقاء إلى وجوب وضع آليات لتلافي العقبات المهنية التي تواجه المحاميات في الفرعيات على مستوى الجمهورية.

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