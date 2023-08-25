ليفربول يحدد 3 لاعبين تحسبا لرحيل صلاح

وضع نادي ليفربول الإنجليزي، للبحث عن بديل محمد صلاح نجم الريدز، وسط عروض اتحاد جدة المغرية، في الميركاتو الصيفي الحالي.



أشارت التقارير الصحفية الإيطالية، أن صلاح أعطى موافقته على عرض اتحاد جدة، لكن ليفربول مازال يرفض التفريط في "مو"، ويريد البقاء.



وواصلت، أن ليفربول يرفض بيع صلاح لكن بدأ البحث عن بدلاء تحسبا لـ رحيل مو وحدد 3 أسماء لتعويضه حال رحيله.



وأضافت أن ليفربول وضع ليروي ساني نجم بايرن ميونخ ، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، وفيدريكو كييزا جناح يوفنتوس لتعويض رحيل صلاح المحتمل.



وواصلت التقارير، أن يوفنتوس لن يبيع فيدريكو كييزا بمبلغ أقل من 60 مليون يورو.

فيما أشارت شبكة "بي أن سبورتس" أن صلاح لا يمانع الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة، ويتبقى توصل النادي السعودي مع ليفربول.



ويملك محمد صلاح (31 عاما)، مع ليفربول حتى صيف 2025.