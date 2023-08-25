تفاصيل جلسة بيبو مع الشناوي في مران الأهلي

كشف محمد بركات نجم القلعة الحمراء السابق ، تفاصيل الجلسة التي عقدها خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي مع محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأحمر.

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وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن خالد بيبو اجتمع مع الشناوي قبل بداية المران الأول للأهلي في مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وأشار إلى أن بيبو يدرك أهمية دور الشناوي كقائد للفريق لأنه لاعب محبوب من الجميع وكلمته مسموعة عند زملائه اللاعبين.

وأكد أن بيبو تحدث مع الشناوي حول دوره المهم داخل غرف الملابس وضرورة الحديث مع زملائه في الفترة القادمة.