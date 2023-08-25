موعد مباراة نانت وموناكو بالدوري الفرنسي

يستعد نانت بقيادة مصطفى محمد لمواجهة صعبة امام موناكو مساء اليوم الجمعة، على ملعب "لا البوجوار"، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز.



يسعى نانت لتحقيق الانتصار بعدما فشل بحصد أي نقاط في أول مباراتين بعدما تعرض للخسارة في مباراتين متتاليتين.



ويحتل "الكناري" المركز السادس عشر دون أي رصيد من النقاط، بعدما خسر في أول مباراتين له بالدوري الفرنسي في موسمه الجديد.



فيما يحتل موناكو جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بالعلامة كاملة، وستكون مواجهة من العيار الثقيل أمام نانت.



سقط نانت رفقة مصطفى محمد في أول مباراتين امام تولوز على أرضه بهدفين لهدف، والثانية امام ليل بعدما خسر بهدفين نظيفين.





موعد مباراة نانت وموناكو:



يستعد نانت لمواجهة نظيره موناكو مساء اليوم الجمعة في 25 أغسطس، وتبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت المغرب العربي.

