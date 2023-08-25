ضبط صاحب صفحة لترويج "عقاقير طبية مخدرة"

تمكنت الأجهزة لأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءاتأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة)،وبحوزته(عدد990قرص"كيميريكا 300) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء..