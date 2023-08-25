سيد عبد الحفيظ يدرس انشاء شركة تسويق رياضي

يدرس سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي فكرة إنشاء مشروع خاص به خلال الفترة المقبلة بعد رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي إسلام صادق في تصريحات تليفزيونية :" سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي يدرس إقامة شركة تسويق رياضي خاصة بها في الفترة المقبلة وهو مشروع مؤجل لدي سيد عبدالحفيظ من وقت طويل".

وتابع:"سيد عبدالحفيظ استقر على خطوته المقبلة وهي العمل الإعلامي بعد رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء في الأيام الأخيرة".

نجم الأهلي السابق: بيبو قادر على تعويض غياب عبد الحفيظ

من جانبه أكد عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق أن رحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن منصبه قرار مفاجئ بالنسبة له من جانب القلعة الحمراء.

وقال عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية :"خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي خامة جيدة وابن من أبناء النادي الأهلي وأتمنى أن ينجح في مهمته الجديدة في القلعة الحمراء مع السويسري مارسيل كولر ".

وأضاف:" من وجهة نظري أن خالد بيبو قادر على استكمال مسيرة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة داخل القلعة الحمراء في الفترة المقبلة ".



