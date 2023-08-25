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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طارق سليمان: الأهلي لا يحتاج حارس مرمى جديد

طارق سليمان
طارق سليمان

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق والمقاولون العرب حالياً أن النادي الأهلي لا يحتاج إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق والمقاولون العرب حالياً في تصريحات تليفزيونية:" من وجهة نظري أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يحتاج إلى التعاقد مع حارس مرمى بعد رحيل علي لطفي إلى نادي زد الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري ".

وتابع:" من وجهة نظري أن علي لطفي" حارس مميز ومكسب كبير لـ"زد" في الموسم المقبل".