خالد جلال يحذر الزمالك من هذا الأمر

قال خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك، إن رحيل أحمد سيد (زيزو) للشباب السعودي، تأثيره لن يكون فنيًا فقط، بل يفتح باب الأزمات.



أضاف جلال، عبر برنامج (الريمونتادا)، بقناة (المحور)، أن زيزو لو رحل للدوري السعودي، فإن هناك أكثر من لاعب سيطلب الرحيل على رأسهم أحمد فتوح.



وتابع: "في رأيي فترة الإعداد تأخرت، وهو خطر على الزمالك، التدريبات ستعود يوم 1 سبتمبر المقبل وبعدها معسكر للمنتخب، ثم يبدأ الفريق مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة آرتا سولار بطل جيبوتي".



خالد جلال: إعارة حمدي علاء إلى سموحة غريبة:



أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك، استغرابه من رحيل حمدي علاء، لاعب الوسط إلى سموحة.

وتابع جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): "إعارة حمدي علاء علامة استفهام، لأنه لاعب يجيد دور الوسط المساعد، بجوار لاعب الارتكاز الدفاعي، وهو مركز ليس موجودًا في الوقت الحالي في تشكيلة الزمالك".

وأضاف، أن الزمالك كان بحاجة إلى حمدي علاء، خصوصًا أنه لاعب مميز وصغير السن، ويملك قوة بدنية وقدرات فنية مميزة.

