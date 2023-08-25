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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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امرأة تتبرع برحمها لــ شقيقتها|شاهد

أول عملية زرع رحم
أول عملية زرع رحم في بريطانيا

تبرعت سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا برحمها لــ شقيقتها الصغرى، التي أرادت الإنجاب، في أول عملية زرع رحم في بريطانيا، واستمر الإجراء الجراحي 17 ساعة داخل مستشفى بمدينة أكسفورد . 

 

أول عملية زرع رحم في بريطانيا

وانجبت السيدة المتبرعة مرتين ولا ترغب في مزيد من الأطفال ، وأرادت مساعدة شقيقتها البالغة من العمر 34 عامًا ، في أن يكون لديها أطفال ، والتي بدت في غاية السعادة. 

 

ولم ترغب الشقيقتان في الإفصاح عن هويتيهما ، لكن الجراحين قالوا: إن أمل إنجاب الشقيقة المتلقية للرحم بات مرتفعا بعد العملية بعدما كان الأمر مستحيلًا، بسبب ولادتها بمرض نادر جعل رحمها غيبر مكتمل . 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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