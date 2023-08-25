انتشال جثة شخص من مياه بحر مويس سقط أثناء صيده الأسماك

توفي شخص في العقد الرابع من عمره، غرقا أثناء قيامه بالصيد في مياه بحر مويس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بالعثور على جثة طافية بمياه بحر مويس، أمام قرية تل حوين التابعة لمركز الزقازيق.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، والتعرف على صاحبها ويدعى "أحمد. ع" 48 عاما، مقيم بنطاق مركز منيا القمح، وتبين بأنه أثناء قيامه بصيد السمك بمياه بحر مويس، اختل توازنه، وسقط فى الماء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وانتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الزقازيق العام، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.