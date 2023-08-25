تفاصيل قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بالقاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بدائرة القسم).. وبمواجهتهما إعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما وبحوزتهما 2 جوال بداخلهما بعض الأسلاك الكهربائية ، وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بأن الأسلاك من متحصلات واقعة سرقة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.