خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين 2023

المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين 2023.. يبحث الكثيرمن المواطنين وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة عن نتيجة كشف المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين 2023، مؤخرًا، على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأتاحت وزارة الصحة والسكان، إمكانية معرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، من خلال عدة خطوات بسيطة يتبعها الشخص المتقدم ومن ثم يستعلم عنها لمعرفة إن كانت النتيجة بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

حددت وزارة الصحة، مجموعة من الشروط الواضحة التي ينبغي توافرها في الشخص، من أجل التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، لهذا لابد من الإطلاع على الشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم مصابًا بأحد هذه الإعاقات " الجذام - متلازمة داون - فقد البصر التام - الشلل الرباعي - الشلل الدماغي - فقد البصر التام - فقد السمع التام - الإعاقات المتعددة - شلل الأطفال الشديد - الإعاقات الذهنية الشديدة - الشلل النصفي الطولي أو السفلي - اضطراب طيف التوحد - البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد سواء يد أو قدم - الحالات المتقدمة من ضمور العضلات - ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد إتمام سن البلوغ ".

- عمل تقرير طبي يتم الحصول عليه خلال السنوات الثلاثة الماضية، على أن يكون مصدق عليه من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها.

- إجراء امتحان في مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامة الشخص المعاق.

الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين 2023

ومن الممكن الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول رابط موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

ثم قم بإدخال الرقم القومي.

فى حالة أن حالة الطلب (طلب تظلم) يجب التوجه إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة فى الموعد المحدد لك والمكتوب تحت تاريخ الكشف ومعك الأوراق التالية: (صورة بطاقة الرقم القومي- صورة شخصية- صورة الرخصة فى حالة تظلمات الرخص- مستندات العلاج "الاشعات – التحاليل" إن وجدت).

وفى حالة أن حالة الطلب (قرار) يجب مراجعة الجهة بعد 15 يوم من تاريخ الصادر.