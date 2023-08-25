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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن ..والقناة الناقلة

النصر والفتح
النصر والفتح

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الفتح في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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يحتل النصر المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري روشن بدون رصيد من النقاط ، حيث تلقي العالمي الهزيمة في أول مباراتين له في المسابقة أمام كلا من التعاون والأتفاق.

فيما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد أربع نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والتعادل في الأخري.

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن

تنطلق أحداث مباراة النصر والفتح في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن

تنقل قناة “ SSC 1 HD ” بشكل حصري أحداث مباراة النصر والفتح وذلك بصوت المعلق “ عيسي الحربين ”.

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