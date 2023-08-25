خطوات وإجراءات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية

التحويل بين المدارس.. يبحث الكثير من أولياء أمور الطلاب عن خطوات التحويل بين المدارس، حيث أرسلت المديريات التعليمية خطابا للإدارات التعليمية والمدارس الثانوى بشأن التحويل لطلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024.

وأكدت على أنه يتم تشكيل لجنة من التعليم الثانوى بكل إدارة تعليمية لتجميع طلبات التحويل بعد اعتمادها من المدرسة، 4 استمارات، طلب شخص من ولى الأمر مرفق مرفقات سبب التحويل.

خطوات وإجراءات، التحويل بين طلاب المرحلة الثانوية

وكشفت المديريات التعليمية خطوات وإجراءات، التحويل بين طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024، كالتالى:

- تقوم اللجنة بفحص الطلبات والاستمارات والاحتفاظ بها لحين ورود الرد على الطلب من الوزارة .

- عند ورود الرد على الطلب من الوزارة يتم إرسال صورة من القرار لإرفاقه مع استمارات التحويل المحفوظة من أجل استكمال إجراءات التحويل بمعرفة ولي أمر الطالب.

-إرفاق طلب التحويل المحرر من ولي الأمر : صورة الرقم القومي له مع حافظة التسليم الورقية (نسختان) معتمدة من مدير عام الإدارة، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من الحافظة.

- يتم تحرير الحافظة لطلاب كل صف على حده.

- تقسم طلبات التحويل وفق الصف الدراسي إلى ثلاثة أنواع كالتالي:

- تحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى داخل الإدارة.

- تحويل من إدارة إلى إدارة أخرى داخل المحافظة.

- تحويل من محافظة إلى محافظة أخرى

- الإدارة المحول منها الطالب هي المسئولة عن استلام طلب التحويل.

سيتم إرسال الطلبات والحوافظ بمعرفة التعليم الثانوي بالإدارة نسختان ، نسخة الكترونية ملف أكسل طبقا للنموذج المرسل إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

- طلبات الصف الثالث في ملف، وطلبات الصفين الأول والثاني في ملف آخر.

- لا يتم إدراج أي طلب غير مستوفي لشروط التحويل في كشوف التحويلات حكومي / خاص.

- طلبات التحويل إلى المدارس الدولية أو إلى التعليم الفني تتم بشكل قانوني كما هو متبع في الأعوام السابقة.

- التحويل بين المدارس يخضع للتعليمات والقرارات الوزارية والكتب الدورية المعمول بها حتى تاريخه.