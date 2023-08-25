مطار مرسي علم يستقبل ١٣٩ رحلة طيران تقل ٢٨ ألف سائح خلال الأسبوع القادم



يستقبل مطار مرسي الدولي اليوم ١٣٩ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي ٢٨ ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة على مدر الأسبوع القادم حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وتفتيشات مشددة.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأنه من جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم تبين وصول 139 رحلة طيران سياحية على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وحتى يوم الجمعةالمقبلة قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة

وأشار إلى استعدادت فنادق مرسي علم لإستقبال حوالي 28 ألف سائح علي مدار الأسبوع المقبل من مختلف الجنسيات الأجنبية، و أكثر الجنسيات وصولا إلى مرسى علم هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك.

وكشف عثمان بأن فنادق مرسي علم تستقبل السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات التسكين بالغرف في سهولة ويسر لافتاً إلى إرتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والتى تتخطى 90 ٪، مؤكدا أن شواطئ مرسي علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من جميع دول العالم.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

و تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة

وصول الرحلات