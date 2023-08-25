طارق سليمان يكشف تفاصيل عرض النصر السعودي لضم الشناوي

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق والمقاولون العرب حالياً أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي يعد أفضل حارس في مصر في الفترة الحالية.

وقال طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق والمقاولون العرب حالياً في تصريحات تليفزيونية :" النصر السعودي طلب التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي منذ موسمين ولكن إدارة النادي تحفظت على رحيل محمد الشناوي في ذلك الوقت ".

وأكمل:" محمد الشناوي من القوام الأساسي داخل فريق الأهلي ولايمكن تعويضه بأي حال من الأحوال ".

محمد الشناوي: هدفنا تحقيق المزيد من البطولات في الموسم المقبل

على جانب آخر وجه محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر لمجلس إدارة النادي وجماهيره والجهاز الفني، معربًا عن فخره بالوجود في احتفالية الأهلي بالموسم الذهبي.

وقال الشناوي في كلمته خلال الاحتفالية: “ فخور بالوجود هنا اليوم وأشكر الإدارة والجهاز الفني واللاعبين الذين تحملوا الكثير من أجل تحقيق النجاح في الموسم الماضي ”.

وتابع: “ بداية من الغد سنبدأ الاستعداد للموسم الجديد بعد حصولنا على فترة راحة ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية ”.

وأكمل الشناوي: “ الموسم المقبل سيكون أكثر صعوبة من سابقه، وهدفنا تحقيق عدد أكبر من البطولات من أجل النادي الأهلي وجماهيره ”.