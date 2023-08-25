تعرف على فضل قضاء حوائج الناس.. فيديو

كشف الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن أهمية قضاء حوائج الناس خاصة من الفقراء والمساكين، معقبًا: «قضاء حوائج الناس من أفضل العبادات».

قضاء حوائج الناس

وقال الكيلاني، خلال لقائه مع برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، إن فعل الخيرات معنى أشمل من قضاء حوائج الناس، وأمرنا الله بفعل الخيرات بمختلف أشكالها، وفعل الخير مرتبط بأداء العبادة، والأسلام لا يتوقف عن المظاهر الخارجية للعبادة.

وتابع: «الغرض من العبادات هي تطهير القلب ولا أدائها بمظاهرها الخارجية، وميدان الخير كثيرة ومنها "المصالحة بين المتخاصين، إماطة الأذى عن الناس، الكلمة الطبية، مساعدة الآخرين"».

وأوضح الكيلاني، أن فعل الخير له مناحي كثيرة، كما أن الله يمنح الثواب لكل شخص يقوم لفعل الخيرات، مؤكدًا أن صانع الخير لا يتنظر الثواب من الناس بل يفعله ويتركه وينال الثواب من الله.

وأشار الكيلاني إلى أن العمل في الإسلام لابد أن يكون خالصا لله، فلا قيمة له، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأشخاص يفعلون الخير ولهم دور في قضاء حوائج الناس ولكن عند التباهي بأفعالهم تحبط أعمالهم وثوابها.