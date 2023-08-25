الأقصر تسجل43 درجة طقس الجمعة اليوم 25_8_2023





يسود محافظة الأقصر اليوم الجمعة، طقس حار رطب، حيث تصل درجة الحرارة إلى نحو 43 درجة مئوية، وهو مايسجل ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة أنحاء المدن بالمحافظة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لـ 4 ظواهر جوية، ومن المتوقع أن تسود أجواء حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما ليلا فتوقعت الأرصاد أن تسود أجواء معتدلة الحرارة رطبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأطلقت الأرصاد الجوية إنذارًا بحريًا عاجلًا بشأن حالة طقس الجمعة، حيث تشهد اضطراب حركة الملاحة البحرية على وخليج السويس وتسجل سرعة الرياح 70 كم على الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج 3 ونصف متر، وطالبت المواطنين بتوخى الحيطة والحذر

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين توخى الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعة المحددة وتهدئة السرعة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، نظرًا لانخفاض الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية.