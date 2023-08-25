مسجد محمد بن أبى بكر الصديق شاهد على الوحدة الوطنية

تضم محافظة الدقهلية عدد من المساجد التاريخية العريقة والتي تعد من المزارات السياحية المهمة والتي بقيت شاهدة على التراث الإسلامى العريق

ويعد من أهم المساجد بالدقهلية مسجد محمد بن أبى بكر الصديق صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام والخليفة .الأول للمسلمين وقد اكتشف قبره عام 1950 بقرية ميت دمسيس التابعة لمركزأجا وهو يزار ويقام له مولد كل عام.ولبناء المسجد قصة حيث قرر أهالي ميت دمسيس إنشاء مئذنة لمسجد (ميت دمسيس الكبير) وهذا المسجد أنشأه أحد الأتراك قديما وبالفعل تم إنشاؤها لكنها سقطت تلقائيا وتم إعادة انشائها ولكنها سقطت ايضا فاقترح احد اهالي القريه الحفر في الأرض لعمق كبير وانشاء أساس للمئذنة تفاديا لعدم سقوطها مرة اخرى وكانت المفاجأة فقد توقف العمال عن الحفر حيث إعاقتهم صخرة كبيرة ..فتهلل الأهالى فرحا ظنا منهم أنها آثار فرعونية فقرروا رفع الصخرة وبالفعل تم رفعها ليجدوا لوحا خشبيا تحتها مكتوب عليه بالخط الكوفي (هذا قبر محمد إبن ابي بكر الصديق رضي الله عنه).والقبر علي عمق 6 امتار تحت الارض..ويقال انه تم التمثيل بالجثة بعد قتله من اتباع معاويه... لكن احد انصاره تمكن من حملها واخفائها في مكان دفنها الحالي..يالها من مفاجئة..لقد كرم الله القرية بقديس مسيحي وشهيد مسلم وليس أي شهيد فهو ابن أبي بكر الصديق صديق الرسول عليه السلام وكان ايضا والي مصر في خلافة الإمام (علي بن ابي طالب) كرم الله وجهه.

يذكر أن محمد بن ابو بكر الصديق قد إستشهد عام 38 هجري علي يد أحد قادة (معاوية ) كان القاتل هو (معاوية بن خديج) في معركة وقعت في قرية كانت تسمى قديما ب(المثناة )تقع علي بعد 4 كيلومتر من ميت دمسيس ..قرية المثناة هي قرية (متشكا )حاليا وتقع في البر الآخر للنيل في مقابل سنباط مباشرة...كانت فرحة الأهالي من مسلمي ميت دمسيس لا توصف..فجابوا كل شوارع القرية جيئة وذهابا مرددين.... (ميت دمسيس يا ميت دمسيس ظهر لك ولي جنب القسيس.